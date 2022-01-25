屏縣府為鼓勵漁民回收海廢，特以兌換屏東在地農產品為鼓勵誘因，兌換活動將於2月15日起跑，不少潛水員也加入其中。（謝佳潾攝）

屏縣府為鼓勵漁民回收海廢，特以兌換屏東在地農產品為鼓勵誘因，兌換活動將於2月15日起跑，不少潛水員也加入其中。（謝佳潾攝）

屏縣府為鼓勵漁民回收海廢，特以兌換屏東在地農產品為鼓勵誘因，兌換活動將於2月15日起跑，不少潛水員也加入其中。（謝佳潾攝）

據調查，全球每年約有800萬噸垃圾進入海中，透過食物鏈又回到人身上，為此，屏縣府執行「海廢帶回‧漁獲自肥」計畫，以兌換屏東在地農產為誘因，鼓勵漁民回收海廢，不少潛水員也加入其中，兌換活動將於2月15日起跑。

屏東縣長潘孟安指出，屏東作為三面環海的國境之南，不論近海、遠洋或養殖漁業，都需要維護海洋環境，才能永續發展，所以今年特別結合環保局及農業處、地方區域漁會等，一齊響應「海廢帶回‧漁獲自肥」計畫，畢竟漁民作業產生的廢棄物就是海洋垃圾的主要來源之一。

他說，「海廢帶回‧漁獲自肥」計畫就是以兌換屏東在地農產品作為誘因，包括紅豆、米等，鼓勵漁民回收因海上作業所產生的廢棄物，此方式不僅能減少海洋垃圾，還能推銷在地農產，堪稱一舉兩得，兌換活動將於2月15日起跑，沒有截止日。

計畫一出後，不僅漁民躍躍欲試，連潛水員也積極參與其中，黃姓潛水員說，他是台灣潛水的潛水員，團隊長年來都有「淨海」習慣，所以很清楚海廢對海洋生態的影響，很開心縣府積極鼓勵漁民一同淨海，只要多一份力，海洋生物就多一分生機。

環保局長顏幸苑表示，環保局自2017年就積極招募海洋志工，包括清除海底垃圾的潛海戰將以及環保艦隊，目前環保艦隊計581艘，全國排名第2，潛海戰將則有154名，去年共清理451噸海洋廢棄物，成效卓著。

她說，期盼海廢回收兌換機制的推動，能讓漁業垃圾不海拋，未來屏東環保艦隊也將超越2000艘，呼籲民眾一起加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護屏東海洋環境。