財政部今日公布《經貿與稅收情勢》公布我國租稅負擔情形，財政部表示，按年中人口折算，2021年平均每人租稅負擔為12萬1964元，較2020年增加2萬257元，主因稅收實徵狀況良好。
若單純觀察稅收占GDP比率，則我國因採簡政輕稅，故不含社會安全捐的賦稅負擔率向居偏低水準，2021年加計遞延入帳稅款後預估為13.3％，相較於2020年則增加1.2個百分點，也是2009年以來新高。
不過相較於主要國家，日本18.5％、美國19.2％、南韓20.1％及歐洲國家，我國仍然偏低。
財政部今日公布《經貿與稅收情勢》公布我國租稅負擔情形，財政部表示，按年中人口折算，2021年平均每人租稅負擔為12萬1964元，較2020年增加2萬257元，主因稅收實徵狀況良好。
若單純觀察稅收占GDP比率，則我國因採簡政輕稅，故不含社會安全捐的賦稅負擔率向居偏低水準，2021年加計遞延入帳稅款後預估為13.3％，相較於2020年則增加1.2個百分點，也是2009年以來新高。
不過相較於主要國家，日本18.5％、美國19.2％、南韓20.1％及歐洲國家，我國仍然偏低。
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