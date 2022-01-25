光洋科（1785）25日公告指出，為維護股東及客戶利益，公司董事會成員近來持續交換意見，董事間已漸次弭平歧見，也認同穩定經營為董事會成員整體一致追求目標，為此，公司已通知全體董事，將於111年1月26日召集董事會，以討論與表決本公司財務表冊等重大議案。