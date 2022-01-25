維護股東及客戶利益 光洋科擬26日召集董事會 22:402022/01/25 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光洋科（1785）25日公告指出，為維護股東及客戶利益，公司董事會成員近來持續交換意見，董事間已漸次弭平歧見，也認同穩定經營為董事會成員整體一致追求目標，為此，公司已通知全體董事，將於111年1月26日召集董事會，以討論與表決本公司財務表冊等重大議案。 中再保董事會訂5月27日召開股東會 長榮董事會決議 5／30召開股東會 #光洋科 #日召集 #董事會 #董事會成員 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年第四季獲利回吐 三商壽啟動10年來最大增資 19:572022/01/21 財經 時碩17日董事會決議將247張庫藏股減資 19:402022/01/17 財經 欣陸集中集團權責 三子公司不設董事會 04:102022/01/18 財經焦點 三商壽 啟動10年最大增資 04:102022/01/22 金融．稅務 台積電輾爆陸、韓2大巨頭 謝金河挖出下一波被養肥的股票 12:422022/01/18 財經 華視總經理莊豐嘉「主動請辭」！ 董事會一致通過 13:102022/01/21 政治 滙豐台灣新屆董事會 百分之百連任 17:132022/01/23 財經 《其他電子》違反重訊申報規定 光洋科遭罰50萬元 16:142022/01/20 財經 莊豐嘉去留 華視今臨時董事會討論 04:102022/01/21 政治要聞 專‧家‧傳‧真－氣候變遷成 公司治理熱門議題 04:102022/01/17 專題周報 華視總經理「你留不住了」 莊豐嘉540字曝ending：在成績最好的一年告別 11:102022/01/21 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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