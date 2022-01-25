22：55 更新內文

隨著美股開盤20分鐘，跌勢再度擴大，道瓊工業平均指數下跌674.86點或1.96%、暫報33,689.64點；標普500指數下跌105.43點或2.39%、暫報4,304.70點；那斯達克指數下跌384.46點或2.77%、暫報13,470.67點；費城半導體指數下跌135.67點或3.90%、暫報3,344.28點。

22：30美股開盤

隨著美國聯準會(Fed)召開為期2日的利率決策會議，美股雖然周一尾盤急拉收紅，周二(25日)亞股仍面臨劇烈跌勢，美股盤前3大期指再度回落。美股周二開盤下跌350點，科技股仍慘跌一片，GPU巨頭NVIDIA傳放棄400億美元收購ARM，股價開跌4%。

道瓊工業平均指數下跌343.09點或1.00%、暫報34021.41點；標普500指數下跌60.86點或1.38%、暫報4349.27點；那斯達克指數下跌211.11點或1.52%、暫報13644.02點；費城半導體指數下跌74.44點或2.14%、暫報3405.51點。

5大科技巨頭股價重挫，電動車大廠特斯拉股價下跌0.35%、暫報926.33美元；NVIDIA股價下跌3.98%、暫報224.42美元。

台積電ADR股價下跌0.88%、暫報124.85美元；聯電ADR股價下跌5.63%、暫報10.32美元。