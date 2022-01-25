東元電子去年發生經營權爭奪戰，東元會長黃茂雄與菱光董事長黃育仁父子發生司法大戰。東元旗下的聯昌電子近日控告黃育仁違反證交法非常規交易罪，台北地檢署25日指揮調查局新北市調查處搜索並約談黃育仁到案，晚間移送台北地檢署複訊。（鄭任南攝）

東元電機去年7月曾發生經營權爭奪戰，東元會長黃茂雄與菱光董事長黃育仁父子發生司法大戰，東元旗下的聯昌電子控告黃育仁在擔任聯昌董座期間，涉簽署虛假合約，將1.5億元以上款項匯至國外第三人，沒有合約履約文件及具體交易，控告黃育仁違反證交法非常規交易罪，台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分2路搜索，約談黃育仁到案。檢方訊後諭令黃100萬交保，限制出境出海。

檢調指出，黃育仁等人於2018年間，涉嫌不實交易致公司損害，涉有違反證券交易法第171條之非常規交易、特別背信等罪嫌，今日執行搜索2處，訊問黃育仁。

網路資料指出，聯昌電子企業股份有限公司(2431)為全球電機大廠東元集團下第三事業群(資訊電子事業群)之成員，創立於1968年，多年來累積了豐厚的設計經驗與製造能力，是台灣電子產業前五百大的優質企業。主要產品為電源供應器、行動裝置充電器、壓縮機／直流無刷馬達驅動、控制板，並服務全球知名大廠，目前更跨足半導體設備組件與車載部品代工領域。

東元在聯昌持有33％股權，擁有四席法人董事，原擔任董事長的黃育仁在去年3月父子決裂、辭去電子事業群相關職務後，由東元總經理連昭智擔任聯昌董事長。

聯昌指控，黃育仁在2011年6月至2021年3月間擔任聯昌董事長，懷疑黃育仁在擔任董座期間簽署虛假服務合約、佣金合約，將1.5億元以上款項匯往國外特定第三人帳戶，但卻查無具體交易履約事實，服務合約首年匯款百萬美元，當年度卻沒有取得發票憑證；黃育仁為白色家電採購合約給了百萬美元，但聯昌卻未接到訂單。

但去年黃育仁否認此事，指聯昌與韓國廠商簽訂代理、銷售等合約延續數年以上，是正常業務合約，沒有任何涉及掏空背信的問題。他反擊，自己在聯昌是東元的法人代表，東元也指派董事長邱純枝、總經理連昭智擔任聯昌董事，可以說聯昌是東元高度監下的公司，這些合約他們也都一清二楚，他們是否也為共犯？