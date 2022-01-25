數度落後14分、3節打完仍差10分，但義守大學「戰神」邱子軒頂著仍未全好的腳傷於末節跳出，包含最後關鍵6罰中3豪取15分，全場獨拿27分，率領UBA公開男一級上季第4義守82比80逆襲輔大，戲劇性搶下預賽階段關鍵第9勝，在110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽預賽累計9勝3敗，繼政治大學、健行科大、世新大學之後，第4支確定晉級8強的隊伍，也是從105學年度起連6季、隊史7度晉8。

邱子軒因腳傷缺席上一階段預賽4場賽事其中3場，本階段帶傷歸隊，24日首戰球隊贏台灣師大雖只拿到10分，但搶下15籃板「雙十」，仍是逆轉功臣之一，25日繼續從板凳出發，上場29分鐘有效率地搶下27分，個人連6場、開季8度得分雙位數。

義守險勝輔大並確保8強門票，美中不足是全隊此役罰球23次出手僅命中12球，教練檔謝玉娟、廖哲億都不滿意，但肯定球員拚勁及韌性，從雙位數落後扭轉局勢，廖哲億指出：「第3節結束我提醒球員，第4節進攻若仍不順，就先從防守加壓開始，球員有做到，單節讓輔大出現近10次失誤。」

輔大未能把握領先14分契機、先盛後衰，大二前鋒江均斬獲個人UBA新高的23分、13籃板「雙十」，隊友王翊帆、莊博元各得15、14分都白搭，特別是中鋒喬楚瑜雙手都骨裂，本階段預賽泡湯，他透露，左手是第一階段預賽受傷，因為是非慣用手所以撐著打，第三階段對台灣藝大傷了慣用手右手，賽後檢查才知骨裂，醫生說需至少休息6至8周。

輔大四階段預賽至今累計5勝7敗，得最後連贏國立體大、高雄師大，力拚7勝7敗才能保有一點8強機會。