男開車扯嗓狂唱五月天《溫柔》 後車猛烈一撞「成功飆上去」

飆高音好吃力，「這一撞」全會了！網路上近日流傳1段影片，1名男子獨自駕車上路，在車內飆唱五月天的《溫柔》，歌曲最後高亢處還不斷嘶吼、飆高音，正當他準備開上交流道時卻遭後車猛撞，猛烈力道讓他當場從「飆高音」變成「尖叫聲」，而尖銳的尖叫聲也讓其他網友笑說「你終於飆成功了」。

臉書「記者爆料網」分享1名網友在「我朋友不紅太可惜」粉專貼出的1則影片，影片中是1名男子正在駕車行駛，當時車內疑似播放著五月天的知名歌曲《溫柔》，而男子在車內一路跟著哼唱，到歌曲後半部分有許多高亢唱法，男子也十分沉浸在自己的世界中大肆哼唱。

影片最後面男子突然飆起高音大唱起來，當時路面正要駛上交流道，沒想到男子後方疑似遭到追撞，車身突然猛烈搖晃，伴隨一聲巨大撞擊聲，而男子唱到一半，高亢的嗓音瞬間化作尖叫聲，幾乎與原本的歌聲無差別；貼文笑稱「人家唱好好的，為何要肛我呢，歡迎開聲音聽取美妙的歌聲」。

其他網友留言說，「車主：就當時挺突然的，唱著唱著就飆高音了」、「幫車主一把飆高音」、「這一撞打通了車主的任督二脈，高音直上，完美」、「高音馬上就飆上去了，厲害」、「這也是飆高音的一種方法」、「最後的飆高音當結尾，十分」、「當你唱不上去，會有人推你一把的」。