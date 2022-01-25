衛福部醫福會執行長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前被爆與林姓護理師搞婚外情，國民黨團總召費鴻泰今在立院協商總預算時質疑，衛福部是否對此事有處置，衛福部長陳時中強調，王必勝也有向他自請處分，目前已拔掉他的模範公務員，這就是對他的警惕。

費鴻泰表示，近日國防部海軍有一名女兵同時周旋在多位已婚男士官之間，大搞婚外情，海軍也宣布嚴考核、嚴淘汰，而相較王必勝之前發生的私事卻沒有處理，當時陳時中稱用人之際不宜作處分調離職務，還有健保署長李伯璋牽手「乾女兒」等，陳時中也必須要有態度。

陳時中指出，在公部門相關一些私事還是必須要處理，而王必勝的情況並非對本部相關職員，或是其他公務人員等，因此純粹屬於私領域的部分，也沒有被定案，而王必勝針對私領域也處理完成，王必勝也有向他自請處分，原本已報准的模範公務員被拿掉，這樣對他也有相當的警惕。

陳時中表示，另外針對署長的事情自己無法查證，他無法確定是曖昧關係，「牽個手我不認為要用在立法院做一個案子」，但有錯當改，陳更現場緩頰稱「大家都牽過很多手」。此發言遭費鴻泰批，護短護得太厲害。

此外，費鴻泰質疑，若在臨時會後接到總統府指示，周五要開放日本核災地區食品進口，該怎麼做？陳時中強調，「按照國際規範、科學標準，站在國民健康立場思考」，對此，費鴻泰不滿並放話，臨時會一定要周五才會結束。