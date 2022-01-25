酒客KTV內飲酒高歌，想叫傳播妹來助興讓氣氛更嗨，不料竟反跟馬伕起衝突，兩方人馬大亂鬥全掛彩，包廂內另對男女更被包圍痛毆；事後雙方互控傷害，傳播公司27歲謝姓負責人等5男遭彰化地院法依共同傷害等罪名判刑1年8月到1年4月不等；兩名酒客則分別被判刑3至6個月，可易科罰金。全案得上訴。

根據簡易判決書，31歲許男和同齡的吳姓男友人，2019年3月23日凌晨3點多，和另一對男女友人，相約在鹿港嘉年華KTV101號包廂內唱歌，許男撥打電話給27歲謝男的傳播公司要求派遣傳播小姐到包廂助興，卻與載小姐到場的30歲黃姓馬伕發生衝突。

謝男接到黃男電話得知有糾紛，隨即夥同29歲莊男、27歲張男和24歲陳男於凌晨4時許到場，在KTV停車場遇到許男，雙方開始叫囂互罵，許男見謝男等人多勢眾，到車上拿出金屬製手槍造型打火機恫嚇謝男等人，謝男立刻亮出甩棍反擊，雙方大打出手。直到兩方人馬共同熟識之「達哥」出面居中調停，雙方才停戰，許、吳兩男敗興離去。

不料一群人見謝男被打到頭破血流，想起許、吳兩人的朋友王男曾從包廂出來停車場，並亮出折疊刀在旁觀戰，眾人愈想愈氣、竟生報復之心；他們發現王男又進入另一間107號包廂內，分持棒球棍、木棍和高爾夫球桿，衝到包廂外，王男查看後發現苗頭不對立即躲回包廂鎖門，另名施姓女子則擋在包廂門外意圖阻止謝男等人闖入包廂。

眾人猛踹猛敲門仍無法進入包廂，莊男乾脆直接找店員拿鑰匙開鎖，門一打開其餘人就衝入包廂將王男團團包圍痛毆，不斷有人呼喊「X你娘，機歪，乎死」「腳手乎斷」，身旁施女也被一把抓頭撞地壓制，王男一路遭圍毆逃到櫃檯前，被打到倒地不起，送醫一度昏迷命危；檢方認定5人將王男往死裡打，依殺人未遂等罪名起訴。

但彰化地院法官審理時，認為謝男等人與王男素不相識，因偶發的犯罪糾紛，不滿王男持刀在旁助勢才想給予教訓，並無宿怨、深仇大恨等殺人動機，加上王男送醫檢查後並無顱內骨折、出血等致命傷，治療3天後即可出院，認為相關犯罪事證不足以構成殺人未遂，故依共同傷害罪，作如上處刑。

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