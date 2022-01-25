2022年大陸的對台工作會議1月25日舉行，與近5年的內容比較，今年可歸納出5大特點：強化反獨促統、提升歷史高度、突出輿論宣傳、完善黨的領導、疫情調整規格。

一是強化反獨促統。今年會議內容提到「堅決粉碎台獨分裂圖謀」、「築牢反獨促統強大陣線」。對台獨的打擊，從「堅決遏制」加重到「粉碎」，對反獨促統的統一戰線，從2021年的「鞏固反獨促統大勢」進階到今年的「築牢反獨促統強大陣線」，更為「強大」。

二是提升歷史高度。今年會議將對台工作賦予新的民族與歷史高度，提到「對台工作牽動黨和國家事業全局，事關中華民族偉大復興」，同時在去年11月中共通過建黨百年的第三份歷史決議後，今年的對台工作會議也增添了歷史感，提到要「增強歷史自信」、「以強烈的歷史主動精神奮進新征程、建功新時代」。過往幾年的對台工作會議，皆沒有提到歷史或明確賦予關乎國家全局的定位。

此外，「新時代黨解決台灣問題總體方略」不意外地出現在今年的對台工作會議，該方略一詞是去年11月的第三份歷史決議中首次提出，之後新華社曾2次引述「權威專家」解讀。預料該「方略」的內容，將會在今年秋天中共二十大的報告中完整闡述。

三是突出輿論宣傳。今年會議提到「要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透我對台大政方針的核心意涵，引導廣大台胞堅守民族大義、辨別是非真偽。」這番表述為首次提出，不過從近期大陸通過央視旗下微信公眾號「看台海」等各式新媒體對台宣傳，也可見端倪，同時也與民進黨政府時常提到的中共對台「認知作戰」相呼應。

四是完善黨的領導。今年會議要求的對台工作格局為「各地區各部門要牢固樹立全國一盤棋思想，完善黨委統一領導、黨政齊抓共管」。加強黨的領導，是2018年3月大陸機構改革後的重點，並延續至今，尤其今年是二十大的政治年，各部門更要落實維護中共和習近平核心的領導權威。

五是因應疫情調整會議規格。比較2018年至2022年的5次對台工作會議，2018、2021年開2天；2019、2020開1天；今年則可能只開半天。分析原因，2018年是十九大後首場對台工作會議，2021年初則是拜登上任前夕，所以慎重其事需要2天。

今年會議推測只有半天，因為出席會議的楊潔篪與王毅，25日下午還要趕場陪同習近平會見國際奧委會主席巴赫，無法整天被綁在對台工作會議。且按新華社通稿，唯獨今年，國台辦主任劉結一沒有做工作報告。

此外，今年會議也首次採取北京主會場與各地分會場，同步以視訊和電話會議形式舉行。這既有疫情因素，也是響應北京冬奧的防疫政策─非必要不進出北京。