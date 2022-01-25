台中七期頂級商辦大樓「豐邑A8市政核心」，25日傳出已由中國人壽以120.5億鉅資收購，創下台中史上單一成交最高金額，也是今年開春全台最高金額成交案，成為全台商辦不動產市場的重要指標！而幕後操盤手，正是豐邑集團二代、執行副總經理劉郁麟。豐邑集團持續看好台中七期，中國人壽指標型的大型壽險公司進駐七期，促使七期的商辦市場更趨成熟，而豐邑集團在七期惠中路與市政路口的基地，未來也將比照高規格、高品質，預計投入超過200億重金，規劃打造6萬多坪的超高層商業大樓，結合辦公與商場的複合式商用大樓。

劉郁麟指出，「豐邑A8市政核心」位在七期新市政中心，豐邑團隊從最初的規劃、興建到招租經營都極致用心，除了導入綠能建築，更採用先進的雲端樓宇能源與永續管理平台，提昇建築效能，協助建築智慧化升級，達到節能永續和智慧化管理。

尤其，每戶獨立空調更配備全熱交換機，可將空氣過濾淨化、節能減碳，符合後疫情時代的建築需求，創造新時代趨勢。

「豐邑A8市政核心」成為七期國際商辦地標，獲得市場的肯定與認同，更因此在七期眾多商辦大樓中脫穎而出，以高於市場行情的租金，獲得客戶青睞，創造接近滿租的出租率，成為國際企業總部、外商科技公司的首選。

台中市為全台第二大城市，擁有產業聚落、精密機械科技園區、中部科學園區、工業園區、人力資源、區位優勢、交通建設等條件，近年來台商回流，再加上捷運通車、台積電加碼投資利多等等，產業的剛性需求，奠定了商用不動產的契機，使得台中商辦市場近年來買氣熱絡、供不應求。