最近本土疫情又再度緊張起來，讓人不經想起怕胖團以洗手口訣創作的防疫歌曲《內外夾攻大力丸》，有點ㄎ一ㄤ、充滿歡樂、讓人忍不住隨之起舞的曲調，這就是深受許多年輕族群喜愛的龐克樂團「怕胖團」，成軍15年的他們，從學生身份轉換為社會人士，也歷經成員換代目前由主唱閃亮、貝斯手大寶、鼓手老外組成，近期他們在疫情期間創作，推出第五張專輯《V》展現出跟過去截然不同的曲風、故事，此次接受本報邀請三人也一別平時的休閒風格，穿上台灣機能品牌牌WEAVISM織本主義，獻上時尚初體驗之餘也展現出潮流時尚魅力。

怕胖團成員大寶、閃亮、老外（左起），身著WEAVISM織本主義展現潮流時尚魅力。（攝影/石智中、 妝髮/金沚函、陳宛琦）

怕胖團這個讓人印象深刻的團名，取自「POP PUNK」的諧音，當然也包含大家都怕胖的意涵在其中，而他們歌曲如同1970至2000年代的龐克風格，輕鬆歡愉的曲調包裹著愛情、失戀、夢想，當然也包含著他們的生活感觸，近期他們推出的專輯《V》中的首波主打《哈哈》呈現出面對現況無力的憤怒，創作主腦閃亮表示「我寫歌就是感覺到什麼就寫什麼，或許是當下的心情、當下的風格。」自然而然就造就了這次的風格，不過他也坦言創作專輯時壓力很大，要在四個月內完成，最後靠著大寶的塔羅牌解決選擇歌詞、歌名的障礙。

唱過大大小小音樂祭、專場的他們，也向我們分享一個他們最印象深刻的故事，老外分享「有次在演《魚》的時候，一男一女疑似因為感情問題，在場外互毆。」雖然並不是在演出當下看到，而是在事後看到粉絲拍攝的影片時才知道此事，卻讓三人都留下深刻的印象，另外閃亮也表示「最近在現場可以看到，有粉絲自己做印有團名的大旗揮舞，看得很感動。」同時有許多粉絲會自備許多道具，在對應歌曲時拿出「像在唱《月旁月光》時，曾有人就拿出月亮出來、唱《魚》的時候就拿出各式各樣的魚，跟著游」大寶補充說道，不過他們表示這樣的場面大多會出現他們的專場，若想體驗看看這種特殊的應援、聽團現場，「我們在4月16日舉辦《時間的奴》專場演唱會，你可以來現場體驗看看。」

WEAVISM織本主義MILKFISH 迷你魚頭包，980元。（WEAVISM織本主義提供）

此次接受本報邀請，怕胖團穿上秉持著「做最新鮮的事」的WEAVISM織本主義2021秋冬系列「The Wall撞牆」系列，如同專輯首波主打展現對現況的憤怒一樣，該系列以以台灣社會體制、填鴨式教育為題，運用不對稱拼接、運用不同厚度製作服裝高低落差的視覺效果，隱含對主流價值觀中標準答案的無聲反抗，材質則延續品牌永續精神，運用再生聚酯纖維和牡蠣殼所做成的「再生牡蠣絨」面料、使用特殊冷練技法再製的髒污純棉帆布，實踐永續時尚。

WEAVISM織本主義牡蠣絨不規則解構上衣-霧綠，4980元。（WEAVISM織本主義提供）

WEAVISM織本主義「肺結合」機能背心包-沙褐，3960元。（WEAVISM織本主義提供）