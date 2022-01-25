東森超視實境行腳節目《請問 今晚住誰家》全新一季大改版，邀請陳漢典加入主持群，與王傳一組成「一典」組，日後節目的播出型態也將調整為週一、週二由「竇智孔、黃鐙輝」主持，週三、週四為「王傳一、陳漢典」的主持內容。未來節目內容將更著重在節目宗旨「家」的體現，由主持人帶領觀眾更深入瞭解台灣各個城鎮的在地文化，把每個所到之地都當作「家」，感受當地的傳統文化與人情味，但打工換食宿的風格依舊不變。

而上一季雙帥主持人孫其君、潘君侖，在節目中展現超強親和力，與王傳一也默契十足、合作無間，但因為原訂的戲約及合作邀約不斷，僅和節目簽約一季，只能跟節目及觀眾暫別，他們也向一哥喊話：「打工再累也要挺住，有空會回來一起旅行！」

有了陳漢典的加入，王傳一盛讚：「在虎年這絕對是如虎添翼！」他透露陳漢典去年以來賓身分作客節目時，兩人就變成私交很好的朋友，陳漢典笑說：「我早就想來陪你了，我怕你一個人太無聊。」坦言當初與一哥一拍即合，簡直相見恨晚，不明白為何兩人出道至今這麼多年，最後卻是因為節目的關係才有機會認識彼此，激動表示：「期待未來每次收工後跟一哥的促膝長談的時光。」只是陳漢典反應超快又帶點浮誇的搞笑主持風格，多次讓王傳一差點招架不住，不禁讓人好奇主持風格完全不同的兩人，未來將激起怎樣火花？！而兩人的第一次打工之旅，就選擇借宿苗栗縣大湖鄉鄉長「胡娘妹」的家，深刻體驗大湖的風土民情。

《請問 今晚住誰家》今年不只大改版，農曆新年期間更推出兩小時的特別節目「虎虎生風WHO怕WHO」，讓竇智孔、黃鐙輝、王傳一、陳漢典這四位主持人合體，在除夕夜陪觀眾一起圍爐過好年！而提到「圍爐」就一定會想到年菜，所以主持人這次的任務就是分組進行年菜料理PK賽，主持人們不僅要跟著主廚走訪菜市場採買，還得秉持節目打工換餐的精神，以勞力換取所需食材，最後兩隊都得端出「四菜一湯一甜點」的年菜，讓製作單位評分，並以此犒賞幕後辛苦的工作人員們。分組過程中，竇智孔竟脫口：「這次就給漢典一個贖罪的機會，他上次跑錯組了！」原來去年陳漢典接到節目通告後，以為是要去當竇智孔組的來賓，還打電話通知他這個好消息，未料最後是烏龍一場，陳漢典只好急忙解釋因為當初主持群有兩組，所以有點搞混，「要嘛就兩組都去，所以最後我只好選擇加入這個團隊。」這意外的爆料，讓眾人笑到不行。