新北市刑大獲報蘆洲區某老舊公寓後方的鐵皮屋內藏有天九牌職業賭場，警方24日凌晨0時許前往查緝。（翻攝畫面）

警方蘆洲查獲職業賭場 31人齊聚鐵皮屋內聚賭。

新北市刑大獲報蘆洲區某老舊公寓後方的鐵皮屋內藏有天九牌職業賭場，警方24日凌晨0時許前往查緝，當場查獲高姓負責人、陳姓員工及賭客共31人，查扣抽頭金9萬餘元、賭資18萬餘元、賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳單、監視器等證物，高、陳兩人依賭博罪嫌移送，其餘賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

警方調查，38歲高嫌經營賭場為業，雇請陳姓員工，想趁著年前民眾荷包滿滿，無視於二級警戒防疫期，竟四處Call客聚賭，準備狠賺一筆，且為了讓賭客放心，現場備有口罩等防疫物資。

豈料，經營不到3天即遭警方當場查獲，警方查緝過程中發現，有些賭客竟未配戴口罩，無視近期疫情延燒染疫風險，將依規定報請主管機關依法裁罰。令警方錯愕的是，賭客中，年齡最長逾63歲、最小17歲，同桌開賭年齡竟相差46歲，全被依違反《社會秩序維護法》裁處罰鍰。

新北市政府警察局表示，賭博易使民眾沉淪甚至家庭失和，並衍生幫派、毒品與暴力案件等情事，警方除持續取締職業賭場，將深入追查幕後主持、金主及是否有黑道幫派介入。另提供賭博場所，立即報請市府，運用第三方警政拆除，以杜絕社會治安毒瘤，有效淨化治安。