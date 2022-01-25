美國聯準會（Fed）升息壓力緊逼，俄烏開戰風險牽動市場情緒，美股今年開局賣壓一波接一波，儘管24日上演行情大逆轉，扭轉盤中跌千點頹勢收紅，為2008年以來首見，但華爾街知名大空頭仍警告，股市的寒冬已經到來，經濟成長放緩可能將取代Fed政策壓力，成為拖累股市走弱的主力。

綜合外媒報導，長期看空股市的摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）出具報告，指在收緊貨幣政策、成長放緩的背景下，1月的暴跌合乎預期。威爾森指出，「股市寒冬來了，經濟成長放緩隱憂，可能將取代Fed政策的緊張情緒，成為股市下跌的主力。

美股24日上演大逆轉，為2008年金融危機以來首見，道瓊指數一度跌逾1100點、那斯達克指數最深跌近5%，標普500指數跌約4%，然而最終三大主要股指齊大反彈收紅，均以小漲作收。

但威爾森仍不樂觀，指未來3至4周標普500指數可能還會進一步下挫，迄今為止的財報季無法緩解投資人對經濟前景的悲觀情緒，企業的業績預測將會為投資人敲響經濟成長放緩的警鐘，「標普500指數可能跌破4000點才會落底，我相信這會發生」。

高盛策略師科斯汀（David Kostin）表示，未來幾個月的業績預期「令人失望」，標普500指數中，僅有美光1家企業的盈利超乎預期。科斯汀續指，市場擔憂Fed轉鷹可能會影響盈利成長，投資人短期內需要催化劑來增添投資信心，但似乎並未有明顯的催化劑。