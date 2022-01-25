雲林縣西螺鎮一名138公斤的劉姓男子擔任乩童，涉嫌於2018年5月硬上一名有著「西螺羅志祥」稱號的男信眾，遭到法院判刑。對此，一名自稱為劉男法界前輩的「無極天外天奏職大法師」突在網上發文替劉男求情，稱此事件非單方面問題，而是累世糾結，慘被大批網友罵爆。

判決書指出，劉姓乩童對男信眾有好感，於2018年5月間趁著兩人獨處，拿出壯陽藥威而鋼謊騙陳男是調養身體的藥物，待信眾吞下後，劉男隨即以重達138公斤的身軀重壓信眾，並強行撫摸其生殖器，替陳男口交，事後劉男遭藥劑強制性交未遂罪判刑4年。

對此，一名自稱為劉男宮廟界前輩、號稱為「無極天外天奏職大法師」夣老師在爆料公社發文，替劉男求情，希望社會大眾能給予劉男第二次機會。該位法師表示，劉男自小因性向關係有點自卑，才會一時把持不住慾望，也以老師的身分，向該被害信眾致歉，並表示願意提供6萬元紅包補償，希望能不再追究。

該位法師還說，劉男在他眼中十分善良，而這起事件的發生僅是「種種錯誤累積的結果，也是小劉與該信眾兩人之間的累世糾結，並非單方面的問題」，並要信眾「手勢抬高，得饒人處且饒人」。

法師表示，劉男因為此事被人稱戲稱為狼乩童、淫棍，讓他忍不住想問，「大家都不知道這是造口業嗎？試問大家都不會犯錯嗎？」法師也多次在文中致歉，希望該信眾能放下恩怨與前嫌，好好的過未來的美麗人生，書信結尾則寫下，「無極天外天夣老師痛心疾首書」。

豈料，文章曝光後，大批網友看傻眼，迅速引以網路熱議，大量網友留言痛批，「如果被強暴的是你你能放下嗎」、「整篇都在講犯人很可憐」、「你知道你在說什麼嗎」、「你開油罐車救火欸」。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。