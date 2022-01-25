人妻嬌喘喊老公早點回家 電話那頭真面目網傻：拳頭硬了(取自臉書「爆廢公社公開版」)

老婆性感獻「聲」，你是老公願意回家嗎？網路上流傳1則影片，1名女子對著手機用嫵媚性感的聲音希望老公早點回家，不時還發出害羞嬌喘聲與銀鈴般笑聲，不過女子沒讓老公看見的是，她畫上非常粗的深黑眼線，不時還翻白眼、嘟嘴、皺起五官；影片曝光網友笑說「我永遠不回家了」、「老公已找不到回家的路」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1名女子對著手機連喊4聲「老公啊」聲音極其嫵媚性感，女子不時還會發出害羞的嬌喘聲，最後還溫柔地喊說「早點回家，等你」；不過聲音雖性感勾人，但影片中女子的長相曝光，只見她畫著非常粗的眼線，臉蛋略為豐腴圓潤，讓網友無法與聲音聯想一起。

1名女子對著手機用嫵媚性感的聲音希望老公早點回家，不時還發出害羞嬌喘聲與銀鈴般笑聲，但電話那頭的真相面卻讓網友看傻眼。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

女子在影片中用極其挑逗的語氣，但她的臉部表情卻並非如此，只見她說話當中還會不時翻一下白眼、嘟嘴，或是將五官皺起、用手摀臉等，絲毫沒有性感的舉止，原PO則笑說「兄弟，喊你呢！早點回家嘿！姐妹們學著點哈哈哈」，影片曝光吸引上千個讚、2千多個留言。

網友紛紛留言「我永遠不回家了」、「我不回家了，妳自己睡謝謝」、「是我的錯，我不應該開聲音」、「老公已經找不到回家的路」、「看了好想打人」、「牙很白，可是我拳頭很硬」、「千萬不要回家」、「這樣子，老公真的會回頭七時的家」、「馬上回家，順便帶離婚協議書」、「生為女生，我很佩服妳有這樣的勇氣」。