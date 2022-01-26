OPEN POINT跨通路神好用；由7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈即日起服務觸角深入社區超市、人壽保險2大產業，會員使用指定支付工具到美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋，累積點數可跨通路當現金花、兌換超值商品，刷新一日數位生活體驗。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年成立，以會員、點數、支付3大策略持續創新、整合，累積跨集團內外合作能量、共同服務1400萬會員，至今結盟餐飲、百貨、量販、藥妝、航空、旅遊、銀行、加油站、點數平台、社群平台、共享平台等超過50大產業品牌，食衣住行育樂OPEN POINT全包辦，打造跨通路生態圈，帶動會員活躍率持續兩位數成長。

即日起再擴大與集團外合作，凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，更享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT與美廉社雙重點數。

根據財團法人保險事業發展中心統計，在地每人平均擁有2.6張保單，投保已成現代人生活必需服務。

國泰人壽觀察，消費者時間碎片、使用的場景容易定著在大型的生態圈平台，這是國壽想發展場景金融的契機，做到可以在對的時間、對的場景，提供客戶對的產品。

與統一超商的合作主要原因為，統一超商做為國泰集團重要的生態圈合作夥伴，過往與銀行也有愉快的合作經驗，此次從支付到跨足金融保險，期望結合7-11旗下食衣住行育樂的消費場景，針對客戶的需求和風險，規劃場景保險，產生更多金融服務的機會。