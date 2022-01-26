民間今（25日）捐贈153雙氣墊鞋給新北市消防局第七救災救護大隊，將分給各分隊使用，充實消防裝備。（第七大隊提供）

新北市中和區宜安里里長陳素貞、新北市議員金瑞龍、江永昌立法委員服務處特助鄭元龍、新北市養生健康協會理事長楊玉霞、泰順車業、賓利車業、定宏車業張耀仁、崇偉營造工程股份有限公司等單位，今（25日）捐贈153雙氣墊鞋給新北市消防局第七救災救護大隊，將分給各分隊使用，充實消防裝備。

第七大隊長洪萬見表示，農曆春節將至，消防加強宣導防火防災等觀念確保民眾可以過個好年，感謝民間捐贈153雙氣墊鞋，充實消防裝備，同時要給予消防員更好的保護。