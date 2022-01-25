年節將至，新北市金山區長廖武輝今（25日）與送餐單位一同致贈愛心年菜、市府「平安祥虎｣虎年春聯。（金山區公所提供）

年節將至，新北市金山區長廖武輝今（25日）與送餐單位一同致贈愛心年菜、市府「平安祥虎｣虎年春聯。（金山區公所提供）

年節將至，新北市金山區長廖武輝今（25日）與送餐單位一同致贈愛心年菜、市府「平安祥虎｣虎年春聯，預祝長輩除舊佈新迎新年。

金山區公所表示，考量近期的天氣格外濕冷，加上新冠肺炎疫情持續擴散，擔心長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，影響其身體健康，特別準備保暖物資，到府關心獨居長輩保暖情形，同時提醒其加強防疫措施，為獨居長輩保暖保溫保健康。

廖武輝表示，今年特別添購保暖物資，例如雙層毛毯、保暖袖毯與不銹鋼防燙快煮壺等，為長輩的禦寒措施作準備。平時因應中央氣象局發布低溫特報，啟動關懷獨居長輩宣導機制，安排社福志工進行低溫關懷訪視或電話問安服務，提醒長輩做好保暖措施，並減少不必要的外出。

永興里獨居長輩李老先生表示，自己今年81歲了，因行動不便家又住偏遠山區，特別感謝金山區公所媒合社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會專人派送午餐及晚餐，讓自己不用擔心吃飯的問題。對於貼心添購保暖物資，內心感到十分溫暖。同時也很感謝金山區公所在疫情期間，協助安排疫苗注射及到府親送口罩，讓自己體會到社會的愛與關懷。

金山區公所本次致贈年菜禮盒、防疫物資及保暖物資，希望幫助獨居長輩驅寒保暖穩當行，使其暖心平安迎新年。