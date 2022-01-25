2022台北市長選舉最新民調曝光，《TVBS》20日公布台北市長選舉最新民調，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%。對此，前民進黨立委郭正亮分析，網路時代的年輕人出門投票，就是投自己心裡喜歡的人選，未來將可能變成趨勢。宅神表示，郭正亮說到關鍵重點了。

郭正亮25日上「宅神」朱學恒臉書直播分析台北市長選戰，他表示，民進黨可能會先攻台北市長柯文哲，並維持住台北市副市長黃珊珊的民調，讓棄保操作不至於發生。

前民進黨立委郭正亮，25日上宅神朱學恒臉書直播。(圖/朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道)

宅神說，他最近逛完PTT、Dcard等年輕人常聚集的社群網站，有注意到一件事就是，年輕朋友不太能接受「藍白合」或是棄誰保誰的做法，因為年輕人出門投票，就是投自己心裡喜歡的人選，會不會選上是其次，重點是要出門投票給候選人。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

郭正亮點頭後表示，當然有這種人，而且這是趨勢，很可能會越來越多，因為這是價值取向和觀感取向，尤其是網路時代更容易這樣，比較不會去用政治算計。郭正亮強調，除非是候選人向支持者或公開表示，希望政黨有一個合作的局面之類的，但是選民沒理由要去幫候選人想。

宅神續指「阿亮說到一個關鍵，就是現在的年輕自主選票，基本上不會去想要不要藍白合，也不會管要不要打民進黨，就是要選自己喜歡的人而已」。

郭正亮直言，在網路時代，候選人真的要想辦法說服選民，不管是藍白合、綠白合，黃珊珊應該也是看到這種狀態，所以她對自己很有自信，決定先闖闖看，且她一旦退縮，身後的市議員就直接完蛋，她當然會想打。