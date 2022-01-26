這一兩個禮拜是尾牙季，雖然疫情緊繃，但有些單位的尾牙尚未取消，再加上過年也可能喝點小酒，營養師還是要提醒大家：小酌怡情，但豪飲一定傷肝又傷心！

根據衛福部建議：男生一天不要超過2個酒精當量，女生則不要超過1個酒精當量，到底酒精當量是什麼呢？

好食課Lexie營養師統整了一些尾牙、過年聚會常喝的酒類，計算出每一個酒精當量的「酒量」是多少毫升，給大家參考！

(圖/好食課提供)
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※中時新聞網關心您，飲酒過量有害健康；飲酒不開車，禁止酒駕。※

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