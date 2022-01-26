湖人是否該以韋斯布魯克（Russell Westbrook）交換火箭隊沃爾（ John Wall）？雖然湖人目前的問題不全然出在韋斯布魯克與總教練佛格（Frank Vogel），不過美媒《Clutch Points》分析，湖人至少有3個理由值得他們交易沃爾。

首先，沃爾在投籃方面表現稍微好一點，生涯三分球命中率32.3%，比起韋斯布魯克的30.5%只是微小的提升，但是韋斯布魯克近來手感不佳，本季跌至29.6%，每場平均投進1球，在三分線之外毫無威脅。沃爾也沒多準，但他上季場均可以投進2顆三分球。這兩個人都不算很會投籃，包括罰球，韋斯布魯克近兩季罰球命中率跌破7成，沃爾上一季還有75%。

其次是沃爾在季後賽的表現稍微好一點，如果湖人還想在季後賽走更遠，韋斯布魯克並非合適人選。2017年季後賽韋斯布魯克還在雷霆，他對火箭5戰砍了187分（場均37.4分），但是投籃命中率只有39%，近5季有4季不滿40%。沃爾最後一次打季後賽是在2018年，當時他還有44%命中率。

第3點是湖人需要做出一點改變，由於韋斯布魯克的高額薪資，幾乎找不出可以匹配交易的對象。沃爾或許不比韋斯布魯克強多少，但是湖人放著不管也不會讓情況好轉，「為改而改」仍是湖人的一個選項。