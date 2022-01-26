桃園機場群聚感染持續擴大，不僅Omicron變種株藉由居服員個案擴散至銀行，也隨著該行尾牙活動，疫情擴散至餐廳與校園，我國疫情明顯升溫。「疫情擴散快速的原因，除了是因為Omicron具高傳播力、患者多屬無症狀或輕症以外，也可能因為『國人自主快篩意識低』所導致」。

台灣藥品行銷管理協會發言人暨開業藥師沈采穎強調：「目前台灣感染源已多條，未來在很難找出感染源頭時，只能靠著普遍的自我快篩，找出無症狀感染者或者初期有症狀患者，減少病毒擴散的可能。」

沈采穎指出，與停課、停班或禁止營業等隔離方式相比，若要降低疫情對於生活作息的影響並有效防止染疫者出門進一步散布病毒，「自我快篩」扮演極為關鍵的角色。沈采穎也鼓勵民眾：快篩試劑不僅方便取得，在家附近藥局、超商都可以購買；其篩檢費用也遠比PCR來得低，多一個動作保護自我及全家安全。

●想高分通過防疫期中考 這2大時機要快篩

新一代傳染力魔王Omicron已經入侵台灣，在疫情威脅下，民眾該如何與疫情共存，成為未來的防疫關鍵。沈采穎藥師提醒快篩的「2大時機」：

◎時機1：小心隱形染疫足跡，高危險族群有無症狀都該定期快篩

農曆年即將到來，返台國人暴增，考量到每人居家檢疫嚴謹程度不一，未必能嚴守不外出、不與同住家人接觸規範，新冠病毒可能由家庭被帶入社區，又碰到無症狀傳染多的Omicron開始流行。

因此，沈采穎藥師提醒，無論是否與入境者接觸，曾出入人潮聚集處或高風險場所的民眾，都有感染新冠的風險，不要輕忽身體的不適，就算只有一點點不舒服也要馬上快篩。

例如近期染疫足跡遍及全國，建議經過相關區域的民眾，每2至3天就要做1次快篩；而本身就在這些高風險場所工作的民眾，更要養成定期篩檢習慣，及時確認是否染疫，才能保障自身與家人健康。

◎時機2：別讓聚會變恐怖傳播鏈！歸國者出門前、接觸者接觸後應快篩

年節期間歸國者將從居家隔離的管制出關，長期不在台灣的歸國者，勢必會想要與許久未見的親朋好友聚會。沈采穎藥師說，要這些民眾不聚會是不可能的，但為了將疫情擴散的可能性降至最低，建議歸國者出門赴會前先進行快篩，掌握即時健康狀況；與歸國者接觸者，則建議在往後的第3天與第6天各做一次快篩，確認是否發生感染，避免形成隱形傳播鏈而不自知。

但許多民眾想問，快篩試劑要如何挑？沈采穎藥師指出，只要掌握「敏感度越高越好」、「有第三單位掛保證的品牌」、「醫學實證全年齡可用」3項原則即可。

●別再誤會快篩了：跟打疫苗、戴口罩一樣重要！

沈采穎藥師叮嚀，除了戴口罩、勤消毒、打疫苗之外，快篩是國人下一步要養成的防疫好習慣。現今的快篩試劑僅需要在放入鼻腔內2cm處，輕輕的各繞5圈即可完成採檢，民眾無需要擔心會很危險或一定伴隨疼痛，且取得超方便，在藥局、711等超商就能購買。

民眾最好於家中常備快篩試劑，並在「聚會前後」與「身體有一點有不適」這2大時機主動快篩，確保自身健康狀況，若是染疫也才能及時就醫，並避免擴大傳播鏈。