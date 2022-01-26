年關將近，又是全家團圓享用年夜飯的時節。不過，年菜料理不少熱量偏高，吃太多使體形跟著「一團圓」。台安醫院劉怡里營養師受訪表示，常見的10大年菜中各有「飲食地雷」要注意，提醒民眾應適量攝取，避免三高、慢性病控制不良。

1. 佛跳牆

油炸類餡料少吃，如芋頭、鳥蛋。湯頭含有高普林，建議酌量攝取。

2. 長年菜

北部多為「芥菜」，南部則是「小菠菜」。2種蔬菜皆富含纖維，可幫助身體排出油脂。過年可準備根莖類蔬菜，如蘿蔔、牛蒡，吃完年菜後幫助解膩。

3. 年糕或發糕

GI值高，吃多易導致發胖。年糕容易消化不良，建議分成小塊吃較好入口。

2塊「3個手指面積」大小的年糕，就有半碗飯熱量，糖尿病需注意澱粉代換並節制攝取，不可將年糕另外當成點心食用，以免血壓、血糖飆高。

4. 蘿蔔糕

建議不要用油煎，用電鍋蒸比較健康，減少油脂攝取。2塊蘿蔔糕含等於有「半碗飯」熱量，因此建議取代主食類食物（如飯、麵、米粉）做食用，並搭配蔬菜一起吃。

5. 魚

過年建議買適當大小的魚類即可。海鮮類不建議隔餐食用。盡量以電鍋清蒸或水煮，或用少許油乾煎。避免紅燒、油炸、勾芡。

(圖/潮健康提供)

6. 醉雞

烤雞、醉雞或白斬雞，可選擇雞胸肉或雞腿肉。怕胖或正在減重者，應避開雞翅和雞爪等油脂含量較高部位。高血脂患者記得去雞皮食用，避免膽固醇上升。

7. 烏魚子

烏魚子膽固醇高，攝取量要控制，可搭配蒜苗、白蘿蔔或蘋果切片解膩。白蘿蔔是十字花科蔬菜，可降低心血管疾病風險。

8. 餃子

絞肉的肥肉比例高。建議搭配蔬菜類，例如煮成湯餃。女性一餐建議食用6-8顆、男生則是8-10顆。

9. 豬腳

油脂含量過高，建議搭配青江菜或蔬菜吃。肉湯含有高油高鈉，盡量不要用肉湯拌飯。

10. 香腸

一天食用1-2份為限。先用電鍋蒸煮再烹調，可降低亞硝酸鹽含量。可搭配大蒜、芭樂、草莓、橘子等食物一起吃。

(圖/潮健康提供)

●吃完年菜三高數字全變色？ 營養師提醒年節飲食重點

劉怡里營養師提醒，過量酒精會造成肥胖與脂肪肝的問題，年節期間建議以小酌為佳，也要避免喝太烈的酒。適時將酒精、含糖飲料改為無糖茶較為健康。糖尿病患者與三高病患則應避免攝取酒精，以免低血糖或血管栓塞。劉怡里營養師也提醒三高族群，在年節飲食應注意的重點：

◎糖尿病：需注意澱粉代換並節制攝取，不可將年糕另外當成點心食用，糖炒栗子、蓮子湯中的蓮子都是澱粉類，應避免攝取過量。

◎高血脂：建議多攝取綠色蔬菜，且每餐都要攝取。蔬菜富含B群、膳食纖維，不愛吃蔬菜則可以用菇類代替，幫助油脂代謝。

◎高血壓：避免喝湯，或吃太多黑醋、豆瓣醬、辣椒醬、辣油等高鈉食物。

除了十大年菜，許多家庭過年少不了圍爐吃火鍋，劉怡里營養師表示，火鍋湯底大多為高普林，痛風族群要避免攝取過量，也不建議再用湯底烹煮雜炊。如果湯底酸菜白肉湯，切記勿重複烹煮，以免吃下過多亞硝酸鹽。

另外，火鍋連吃兩餐以上時，加工餃類、火鍋料等高鈉食物勿添加過多，否則火鍋湯中的鈉含量很容易超標。