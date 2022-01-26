居家風水對我們的財運和家運都有影響，尤其是過年之際，如果家中風水出了差錯，很可能會導致2022整年運勢不暢。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，仙人掌、床鋪、保險櫃、存錢筒不宜放在客廳，垃圾桶不能放客廳正中間，否則將阻擋新年財運，因此一定要避免。

▍1.仙人掌

仙人掌會破壞家宅財運的連續性，連續性的財運，才能讓我們的財富越積越多，否則財運忽上忽下，就算能賺到錢，也會很快就花出去，存不了財富。若把仙人掌擺放在客廳裡，會把原本好好的客廳財運，搞得支離破碎，嚴重的破壞財運的連續性。

▍2.床鋪

客廳擺放床鋪，會破壞財運導向。雖然在客廳裡面放置床鋪這樣的做法比較少見，但不乏有些家庭因為一些特殊關係，會選擇把床鋪搬到客廳來用。雖然這樣能有效利用空間，但這樣做本末倒置，會明顯減少財運的到來，使得財富的總和遠不及之前。

▍3.垃圾桶

客廳裡放垃圾桶很正常，但要注意垃圾桶不要擺放在中間位置，否則會使客廳中心受污，讓家宅氣場充滿汙穢之氣，進而破財敗運。客廳的垃圾桶最好選擇有蓋子的，這樣能有效減少穢氣飄散，裡面的垃圾也要常常清理，不要堆積太久。

▍4.保險櫃、存錢筒

客廳是開放場所，也是用於接待外賓的地方，是家庭中最不具有隱私的區域，而保險櫃代表財運，也是聚財之地。俗話說，錢財宜藏不宜露，因此保險櫃、存錢筒等儲藏錢財的東西，是不適合放置在客廳的，相當於是露財，對於家人的財運是有一定的影響的，建議大家將這類物品放置在臥室中，這樣錢財才會越存越多。

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