隨著年齡改變，人體的每個部位都會出現各種變化。如果有天你突然間注意到這些變化，都會忍不住懷疑：「這樣是正常的嗎？」或「別人也都會這樣嗎？」確實，身體哪些狀況是屬於正常的改變，哪些狀況可能是疾病的徵兆，絕對是需要注意和了解的，我們今天就來看看一個很容易因為荷爾蒙變化就呈現不同樣貌的器官—乳房。

●乳房的正常變化

從胎兒時期，乳房已經開始發育了，因此小女嬰出生時已有乳頭與乳管的雛型。不過主要的變化還是從青春期開始，我們就從青春期開始談起吧。

◎青春期

青春期時，卵巢會製作、分泌雌激素，因此乳房處的結締組織開始聚集脂肪，乳管開始生長，乳腺乳小葉也會增生，整個乳房的體積變大，乳房皮膚可能因此出現生長紋路。

許多女性會發現自己乳房的變化與月經週期在那個時間點最有關係。於週期的前半個月，卵巢分泌雌激素，進而刺激乳管的生長；到了排卵期後，荷爾蒙變成是黃體激素接管，這時會刺激乳腺生長，因此常常到了月經快來之前，許多女性會覺得乳房腫脹，甚至有疼痛、痠痠的感覺，整體觸感也比較硬。你可以想成這段時間乳腺是為了可能的懷孕做準備，因此繼續成長，等月經來了，等於沒有懷孕，乳房就會被打回原形，不再那麼腫、那麼脹。

(圖/照護線上提供)

年輕的時候自我檢查乳房會覺得好像到處都有一顆一顆，尤其若於月經快來的時候檢查，會發現乳房到處好像都有點硬硬的，像摸過鵝卵石步道的感覺，然而等到月經過去，這種硬感就能稍微改善。如果摸到硬塊感，最好還是要讓醫師檢查確認是否為正常，抑或是常見的乳房囊腫與纖維腺瘤。

◎懷孕

在過去沒有確實驗孕工具之前，一位婦女的乳房脹，就很可能是懷孕之後的第一個徵兆！所以，懷孕會對乳房帶來極大的改變，這是黃體激素持續刺激的結果，讓乳腺乳管都不斷增生。同時，乳頭、乳暈等深色區會先變得腫脹，顏色變得比較深，這是因為小嬰孩的視力極差，在演化中媽媽需要為了哺乳做準備，因此乳頭乳暈的顏色會繼續變深，讓小嬰孩更好找到。

接下來繼續是整個乳房都脹，同時乳管和乳腺都在成長，大概到懷孕20到24周之間，乳房開始會製作乳汁。整個懷孕過程女性會需要換內衣兩次到三次，罩杯會升級一到兩個罩杯。許多專家認為，一位女性要等到懷孕、哺乳過之後，乳房這個器官才算是成熟了。因此，當經歷懷孕、哺乳後，女性罹患乳癌的機率會比從未生育的女性來得低。

◎哺乳

生產後的30-40小時之間，體內黃體激素下降，乳房開始大量製作乳汁。因此到了產後50-72小時，產婦就會開始感到乳房脹痛，需要開始按摩乳房、擠出乳汁。兩側腋下在開始產後哺乳時也可能更為腫脹。

當女性刺激乳房哺乳時，同時也可以刺激子宮收縮，並恢復子宮張力，對產後恢復是有好處的。同時母乳能幫助嬰兒建立免疫系統，延後遺傳性過敏疾病發作時間，降低後天性過敏疾病發作機會，整體來說小孩生病的機會較少、時間也較短。

然而餵母奶並不是天生就會的事情，有許多技巧需要後天學習。當乳汁排出不順利，蓄積於乳房內，就可能讓媽媽出現局部的紅、腫、熱、痛，進而有乳腺炎、乳房膿瘍等問題。

(圖/照護線上提供)

◎退奶

退奶後，絕大部分的女性會發現：「乳房變小了！」哺乳後乳房會變多小，這與基因、原本體重或BMI、和年紀等都有關。尤其當女性懷孕愈多次、哺餵時間愈長，乳房的外觀也會變化愈多。

想要減少乳房外觀的變化，首先要記得千萬不要抽菸，畢竟菸害對結締組織與皮膚都很傷；另外運動會帶來一些幫忙，雖然運動沒辦法直接養大乳房的乳腺組織或乳管組織，但對乳房內的纖維結締組織「乳房懸韌帶（Cooper’s Ligaments）」是有好處的，乳房懸韌帶與胸部肌群相連，對乳房固定和支持的作用更強，站立時乳房較不下垂。所以可以練練胸推、伏地挺身、微蹲展翅等動作。

最後，如果還是對退奶後的乳房外觀很不滿意，醫美隆胸手術也是一個選項。

◎更年期

從35歲之後，乳腺開始萎縮。到了45歲到50出頭的時候，女性接近到更年期，雌激素和黃體激素的濃度更為變化，尤其雌激素的濃度快速下降，帶來很多更年期的症狀。乳房裡的結締組織會缺水，不再有彈性。乳房裡包含結締組織、腺體組織、和脂肪組織的質量都下降，整體的體積可能會小了一個罩杯，雙峰之間的距離拉大（外擴）。而且當乳房組織弱化後，已經被撐大的皮膚就會受重力影響，外觀上不僅縮小也會下垂，乳頭也可能往下。

這時候女性自我檢查乳房的時候，由於乳房的組織萎縮，不會再有到處一塊塊硬硬的感覺，因此，如果有摸到硬塊，務必要到診所、醫院做進一步的檢查。

(圖/照護線上提供)

●這些狀況不正常，務必要檢驗

有幾個狀況最可能代表乳房出問題，請不要把以下狀況當成正常，最好是要就診讓醫師診治：

◎在乳房或腋下摸到新的硬塊感；

◎乳頭出現分泌物，尤其是單側乳房出現血樣或水狀的分泌物；

◎乳頭凹陷；

◎乳房皮膚某一處突然凹下去；

◎乳房某處變得紅腫。