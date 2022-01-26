《中時新聞網》與台灣運彩推出新節目「Sports會客室」，首集請來去年贏得中職「東山再起獎」的中信兄弟投手官大元。被喻為「最強轉運手」的官大元也在節目中推薦剛出版的自傳《逆轉的王牌》，希望用自己逆境奮鬥不放棄的故事，帶給更多人正能量。

來自單親家庭的官大元從小就熱愛棒球，但因媽媽要他專注學業，直到上大學才加入校隊接受正規棒球訓練。結果他不但站上了職棒投手丘，還先後贏得新人王、中繼王、東山再起獎的肯定，堪稱棒壇最勵志的故事之一。

「高中畢業後，媽媽就要我做自己的人生規畫，他後來也都尊重我的選擇。」官大元在節目中感性的說：「我想感謝自己一路來都沒有放棄，現在有這樣的成就非常得來不易，也沒有辜負自己的努力。」

出版自傳則讓官大元的逆轉人生增添「作家」頭銜，官大元透露，出書是隊中前輩周思齊給他的一個想法，希望用自己的故事，把正能量傳遞給更多人，「周董」也拉著他一起做公益，對未來規畫有很多想法。

「我走闖中職的名號就是『轉運手』，這本書分成兩個部分，一半敘說棒球，另一半是家庭、親子，如何在比較困苦的狀態下做自己的轉運手。希望讓弱勢團體或單親家庭也更多共鳴，讓自己保持正能量、正面想法，往更好的方向去發展。」官大元說。

官大元在節目中「打書」之前，先通過了台灣運彩的問答小遊戲考驗，他正確答出運彩銷售挹注到運動發展基金的百分比（10％）、中職「是」運彩的投注標的之一，以及運彩目前冠名贊助的籃球聯盟為「T1聯盟」。

民眾每購買100元的運動彩券，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，幫助我國好手締造佳績，台灣運彩團隊從2014年上路迄今，已累積挹注運發基金逾280億元。此外，台灣運彩經銷商必須具有運動員相關身分，也肩負照顧運動員職涯發展的責任。

而對人生充滿想法的官大元，則已和老婆投資開花店，被球迷暱稱為「花店老闆」，強調退休後仍有很多事情想做，不會給自己設限。但在高掛手套之前，38歲的官大元仍想在投手丘與年輕人競爭，去年底還在中職年度頒獎典禮，豪言要阻斷隊友吳俊偉的中繼王3連霸。

「感言本來是想要激勵他，也想讓我自己有個目標。」官大元微笑著說：「對新球季展望，我不侷限去做的什麼樣的程度，人總是有無限的可能，我也很期待新球季自己會有怎樣更突出、突破性表現。」