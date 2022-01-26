農曆春節將至，年終獎金備受員工期待。有1名從事營造業的網友最近發現戶頭多一筆老闆匯過來的40萬，但年資才1年半的他，感覺年終沒這個金額，突然收到這筆錢不知該如何是好。許多網友皆建議原PO向公司詢問，否則若是匯錯又佔為己有，就是不當得利，最終不僅會連工作都丟了，還要吃上官司。

1名網友在Dcard發文，稱最近老闆匯一筆40萬到他的戶頭，但沒有任何表示，不知道這筆錢是年終還是匯錯；如果是年終的話，就年資僅1年半的他而言，又有點不太合理，「想問各位我該如何去向老闆問，如果真的是年終的話我真的該收嗎？」。

貼文曝光後，引發網友一番熱議，「你們公司還有缺人嗎」、「問同事公司有沒有年終啊」、「給我就好，我馬上幫你解決這困難的問題」、「年終當然收阿，跟年資無關，而且你40w，搞不好其他老屁股領400w阿」、「年終的話就收阿，有什麼好不收的」。

也有不少熟知營造業行情的網友透露，「營造不是都差不多這樣嗎」、「我也是營造，今年年終領60萬 」、「營造業年終可以很多沒錯，但你資歷只有一年領了快10個月年終，不正常」、「不用擔心啦，我營造業朋友，今年也是10個月」、「我也是營造業，年終28萬，紅利3%」。

不過大多網友都建議原PO詢問比較好，若是公司匯錯又知情不報，可能會吃上官司，「老闆如果匯錯，員工不歸還，那就是不當得利了，所以還是問一下，不然老闆走法律途徑你還是得還，而你這時候可能會失業」、「問一下吧，不是你的到最後也是討回」、「要問喔，如果是你的就是你的，不是你的小心被告侵佔」、「不是你的最後還是能追討回去，還是問一下吧」、「要問一下」、「當然是詢問公司的會計是否匯錯」。