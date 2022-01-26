美國公民的平均年薪是多少？美國1名教授在社群平台推特（Twitter）分享，當他問學生美國人平均年薪時，得來的答案不僅沒一個答對，還與實際有著極大的落差，有25%認為應該至少有六位數，甚至還有人認為是80萬美元（折合新台幣約2200萬），不過現實卻僅4.5萬美元（折合新台幣約124萬）。

賓州大學華頓商學院（Wharton School at the University of Pennsylvania）教授妮娜（Nina Strohminger）20日在推特發文，日前她問學生美國人平均年薪為多少時，其中有25%的學生認為會超過6位數，還有1名學生說出80萬美元，但美國平均年薪是4.5萬美元，與學生心裡預測超過17倍，他直言「不知道該怎麼辦」。

I asked Wharton students what they thought the average American worker makes per year and 25% of them thought it was over six figures. One of them thought it was $800k. Really not sure what to make of this (The real number is $45k) — Nina Strohminger (@NinaStrohminger) January 20, 2022

妮娜並不認為只有這些學生對社會上的資訊缺乏認知，實際上可能很多人都很難去做估計，都認為貧富差距比想像中來的要小。

底下有記者留言驚呼，「如果是國中生那一點都不意外，但這是華頓？」。

推文引起學界熱烈討論，華盛頓郵報報導，加州大學柏克萊分校勞工研究與教育中心的雅各布（Ken Jacobs）表示，大多人會將自身的生活環境，去設想其他民眾的財物情況，而不是根據現實來評估。

哈佛大學經濟學教授斯坦契瓦（Stefanie Stantcheva）指出，許多人會以自身收入，去評估他人的收入，就好比有錢人認為其他人都有一定的收入，而低收入戶則都認為其他人都是低收。

實際上，根據美國社會安全署統計，美國勞工去年平均年薪為5萬3383美元，中位數為3萬4612美元。