奧迪開進洗車機「降下大雨」 水柱灌入駕駛全程目睹慘劇（取自臉書「爆廢公社」）

這洗車裡裡外外都洗了，真是超值！網路上流傳1則影片，1名奧迪車車主洗車時，車頂竟留下長長水流，滴在駕駛右邊打檔、置物處，車內儼然變成「下雨天」；其他網友紛紛笑說「內部也能一次清洗，讚」、「悲劇，最貴的一次洗車」。

臉書「爆廢公社」有網友分享1段影片，1名駕駛坐在車內準備進自動洗車機內洗車，影片中可見車頂有紅色的大型刷子正旋轉擦著車身，但車子的上方按鈕處卻「開始下雨」，洗車的水不斷灌進車內，車頂處流下長長水流到下方打檔、置物處，駕駛就坐在一旁眼睜睜看著這不可思議的1幕。

1名奧迪車車主洗車時，車頂竟留下長長水流，滴在駕駛右邊打檔、置物處，車內儼然變成「下雨天」；其他網友紛紛笑說「內部也能一次清洗，讚」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中駕駛坐在駕駛座拍下這1幕，最後仍不忘將鏡頭轉向方向盤，秀出奧迪標誌，不知是炫耀用，還是自嘲奧迪車也能漏水成如此；原PO則分享此影片笑說「小姐姐都跟我說，開奧迪的男生最潮」，離譜影片引來7千多名網友點讚、1700多則留言；不過影片發生地是否在台灣，又或是惡搞影片，仍有待查證。

其他網友留言「內部也能一次清洗，讚」、「很棒的洗車，裡裡外外都洗了」、「拍拍，你的心情應該跟著水刀一樣，眼淚用噴的」、「這小雨真灑脫」、「一樣都是洗車，為什麼他可以加洗裡面」、「就是要連內裝一起洗啊！這樣才裏外都乾淨」、「這設計超方便的欸，下雨還可以邊洗衣服邊洗澡」、「悲劇，最貴的一次洗車」。