農曆春節將近，國內疫情尚在延燒，omicron輕症特性也影響了民眾防疫態度，就有網友認為比起染疫可能造成的不適，被匡列隔離14天的損失，「比確診更可怕」。

有網友在PTT八卦板發文表示，有人去看場電影就被匡列了，還要自費隔離，如果全家一起被匡列隔離，可能損失10萬元以上，而且隔離14天也比起境外移入檢疫7+7嚴格，認為omicron重症及致死率就低，跟去年5月清況完全不同，質疑防疫配套不公平，「憑什麼要自費被關？沒全額補助就不合理」。

貼文引起許多網友紛紛回應，「這到底什麼世道，沒出國的還比較慘」、「確診還住比較好又比較短，真的笑死」、「清零就是這樣匡列隔離，再吹清零好啊，就不要輪到你看個電影被匡列」、「旅館業者做夢都會笑」、「海龜隔離自費合理，但本土被感染自費很扯」、「說實在真的很恐怖，關的時間不能短一點嗎？而且為何看到的例子都是被送旅館」。

不過也有人緩頰，「別的地方政府有補助吧，少數被幹譙的是高雄市，高雄市好像少補助一些，所以有人抱怨過」、「之前匡列好像可以在家，或是輕一點就自主管理」、「有問題的是政策，不是海外人士」。

高雄港群聚案25日再增4例確診，市府雖採擴大篩檢策略，防堵病毒傳到社區，但僅有35%旗津社區民眾前往篩檢，是否代表民眾不願冒著被隔離的風險去採檢，也讓市長陳其邁不得不下嚴令，若收到簡訊通知未篩檢者，最重將開罰1萬5千元。