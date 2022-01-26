銀行保全傳LINE「求認識」，嚇得正妹花容失色，客訴後該保全與偷給手機的行員都被開除。(圖／Dcard)

不少人深受各資外洩之苦，因而收到許多推銷、詐騙電話，但洩漏個資的竟是銀行恐是頭一遭。一名女網友控訴，自己到銀行開戶，回家卻收到該行保全私訊「想認識」，嚇得她花容失色，投訴總行後，該名櫃台行員與保全都已經慘遭開除。

原PO在《Dcard》發文「銀行行員給了保全我的聯絡方式」，她表示，自己到板橋某銀行開戶，離開後突然收到LINE訊息，對方說自己是該銀行保全，開始她以為是有東西遺失，被通知回去領取，但想了想覺得奇怪，就算通知失誤領取，也不該是保全聯絡。

沒想到保全開口表示「覺得妳穿著很好看、很特別，跟櫃台提了一下很漂亮，想認識，對方就把妳電話給我了」，保全還說「就這點要先跟妳道歉，但真的很想認識妳，所以還是鼓起勇氣傳訊」，並提出要求不要怪罪同事，強調資料不會外流。

原PO看到後驚恐不已，傻眼問「現在可以隨便亂洩漏個資嗎，想認識我直接找我搭話不就好了」，考慮到可能有其他受害者，因此決定PO文示警。更可怕的是，有網友提供資訊，表示男方不僅在臉書發文，甚至連她工作地點都知道了，嚇得不知如何是好。

網友看到也傻眼，直呼：「這我不行，真的有夠噁心」、「難怪現在個資到處外流」、「職業道德呢」、「太扯了，這是大事耶，可以直接開除了吧」、「這LINE會不會是在妳家樓下傳的...」、「這行員腦袋進水嗎」、「保全噁心，行員無德」、「唯一建議投訴金管會」、「今天洩漏手機，改天不就洩漏存款、住址了」、「絕對不能姑息」。

原PO表示自己去向警方諮詢，警方回應不是提告，就是直接客訴總行，經網友建議後選擇後者。客訴總行後，總行經理回應已經將該名行員與保全開除，希望可以和解，但原PO則暫時拒絕，直言自己相當恐懼，還要思考。