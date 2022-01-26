自稱誤信導航 離譜女駕駛逆向上環東 重機騎士遭撞直墜10層樓高不治 03:232022/01/26 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伍女駕駛的白色休旅車逆向行駛，撞上黃牌重機，造成劉姓重機騎士從10層樓高的環東大道摔落至地面，重傷不治。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肇事的伍女被警方帶上警車製作筆錄。（黃世麒攝） 警方到場鑑識。（黃世麒攝） 台北市環東大道25日晚間近23時發生一起嚴重的死亡車禍，41歲的伍姓女子駕駛休旅車欲返回宜蘭，竟逆向開上環東大道，先後撞上自小客車及黃牌重型機車，造成22歲的劉姓重機騎士從10層樓高的高架橋摔落地面，重傷不治。 據了解，伍女自稱從舊宗路閘道開上環東時，聽信導航系統指示往左邊車道逆向行駛，結果在成功路上方的彎道處先後撞上1輛自小客車及黃牌重型機車，造成22歲的劉姓重機騎士從10層樓高的高架橋摔落地面，經送醫搶救後宣告不治。 私人神壇掩護地下賭場 大園警攻堅逮2負責人10賭客 柯P轟中央少給1千瓶莫德納 陳時中這樣回 #重機騎士 #10 #層樓高 #自稱 #環東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 LV男裝趴傳有確診者 衛生局證實了 台北101休館大清消 21:512022/01/25 生活 澳洲總理微信被接管 中國商人自稱買下帳號 12:212022/01/25 國際 中市10萬小紅包 幼兒園統一發 04:102022/01/24 地方新聞 10款療癒系衛浴空間設計 靜享沐浴好光景 09:292022/01/25 居家生活 清朝官員不可亂自稱「奴才」 地位竟比臣還高 18:062022/01/25 歷史 男友送青梅竹馬項鍊 她PO照嬌喊「10年謝謝你」正宮怒 17:562022/01/24 社會 柬埔寨掏金夢碎 10餘台人慘淪詐騙集團共犯 13:532022/01/25 政治 台鐵228連假加開104班次 周五起售票 14:442022/01/24 生活 抽台積電股票 家樂福線上福袋10分鐘完售 12:522022/01/24 生活 嘉市新消防車報到 救災可達10層樓 04:102022/01/25 地方新聞 10個危機降臨的預知夢 「到處找廁所」竟象徵大破財 15:202022/01/25 運勢 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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