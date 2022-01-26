肇事的伍女被警方帶上警車製作筆錄。（黃世麒攝）

警方到場鑑識。（黃世麒攝）

台北市環東大道25日晚間近23時發生一起嚴重的死亡車禍，41歲的伍姓女子駕駛休旅車欲返回宜蘭，竟逆向開上環東大道，先後撞上自小客車及黃牌重型機車，造成22歲的劉姓重機騎士從10層樓高的高架橋摔落地面，重傷不治。

據了解，伍女自稱從舊宗路閘道開上環東時，聽信導航系統指示往左邊車道逆向行駛，結果在成功路上方的彎道處先後撞上1輛自小客車及黃牌重型機車，造成22歲的劉姓重機騎士從10層樓高的高架橋摔落地面，經送醫搶救後宣告不治。