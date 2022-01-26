美英撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬 加拿大跟進 05:572022/01/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯裝甲車車隊在克里米亞的一條高速公路上行駛。許多人擔心俄羅斯在烏克蘭附近集10萬部隊，可能是入侵的前奏。（圖/美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國和英國撤離駐烏克蘭首都基輔大使館外交人員眷屬後，加拿大今天宣布跟進，因為俄羅斯在烏克蘭邊界集結大軍。 加拿大外交部在聲明中表示：「我們決定暫時撤離加拿大大使館人員的18歲以下兒女和陪伴他們的家人。」 聲明中說，「俄羅斯持續集結軍隊，以及烏克蘭境內和周遭的破壞穩定活動」，是加拿大決定暫時撤離的原因。 美國23日宣布正從基輔大使館撤離外交人員眷屬，英國次日跟進。（譯者：陳政一）1110126 美令駐烏克蘭大使館人員家屬離境 臨時代辦坐鎮 加拿大外交部遭駭客攻擊 部分服務停擺至今 #撤離 #眷屬 #跟進 #烏克蘭 #加拿大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭局勢緊張 美國第2批武器援助運抵基輔 05:392022/01/24 國際 葉門射飛彈、俄烏情勢加劇 油價止跌回升 20:452022/01/25 財經 烏俄將開戰？美下令撤離駐基輔外交官眷屬 07:332022/01/24 國際 美前國安顧問：北京密切觀察俄烏危機 評估冬奧後是否趁機奪台 18:352022/01/25 兩岸 《國際金融》烏克蘭軍事危機 重創俄羅斯和中東歐資產 10:342022/01/25 財經 越柬寮支持北京冬奧 柬埔寨國王將出席開幕 20:262022/01/25 國際 應對俄國 拜登擬向東歐增數千美軍 04:102022/01/25 話題觀察 拜登將與歐洲盟友視訊會議 因應俄對烏克蘭威脅 07:072022/01/25 國際 不要浪費烏克蘭危機 04:102022/01/24 時論廣場 「雙姝合影」下不為例 俄氣噗噗回應了 22:232022/01/25 國際 奔騰思潮》拜登的烏克蘭挑戰（盧業中） 17:192022/01/25 海納百川 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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