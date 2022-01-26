在國防軍事界提起撰寫《孫子兵法》的孫武都認為是中國兵法祖師爺，是連洋人都知之甚稔。至於同樣流傳撰寫兵法的孫臏，卻絕大多數出現在民間戲劇當中，歷史上雖曾流傳有《孫臏兵法》之說，但因失傳已久，直到近代都被認為是後人杜撰。一直到1972年開挖銀雀山漢墓，才在出土竹簡中發現確有這部足以與《孫子兵法》相輝映的兵法奇書，千古謎團也為之解開。

孫武是春秋時期著名軍事學家，後人尊其為「百世兵家之師」或「兵聖」，所撰兵法13篇流傳於世，近代流傳至全世界後，有十多種語言版本。（圖／Wikipedia)

漢代以前的歷史文獻多次提及孫武、孫臏及其所撰寫的兵書，包括有《呂氏春秋》、《韓非子》，以及兩漢時期的《史記》、《漢書》等，但記述都很簡略而零碎。但魏晉之後有關孫武的記載卻未見於史籍，讓學界懷疑歷史可能沒有孫武這個人，也有史家懷疑孫武可能就是孫臏，而《孫子兵法》、《孫臏兵法》的真偽，以及兩名作者之間的關係更成為一場千年懸案。

史載孫武是春秋時期著名軍事學家，後人稱其「孫子」或「孫武子」，尊其為「百世兵家之師」或「兵聖」，曾輔佐吳王，所撰兵法13篇流傳於世，歷代視為兵法之首，研究註解者眾，唐代已傳至日本，近代更傳至西方。經考證，孫臏生於戰國時期，為孫武後代，同樣精研兵法，曾被同窗龐涓迫害受到臏刑成為殘疾，後來輔佐齊王取得霸業，因此也有人稱其為「齊孫子」。孫臏最為後人所知的是與龐涓的故事，其間曲折離奇，是歷代民間戲劇的熱門題材。

銀雀山漢墓中保存的《孫臏兵法》竹簡。（圖／央視截圖）

孫臏所撰寫的兵法與孫武格局面向不同，魏晉之後便已失傳，因此唐宋之後就有人懷疑孫武、孫臏的身份與兩部兵法的記載，甚至認為孫臏及其兵法全為古人捏造。類似的論調一直到清朝與民國時期都是主流觀點，譬如國學大師錢穆在1935年出版的《先秦諸子系年考辯》中就詳細考證過，他認為孫臏和孫武是同一人，其著作就是《孫子兵法》，根本不存在《孫臏兵法》一書。這樣的觀點被學術界普遍接受，一直到銀雀山墓群的漢代文物出土後才真相大白。

銀雀山位於山東臨沂市，被發現地下有大規模漢代墓群與唐宗以降的歷代墓葬。1972年開挖其中一座漢墓時發現近5000枚漢代竹簡，包括中國古代四大兵法：《孫子兵法》、《孫臏兵法》、《六韜》、《尉繚子》。圖為當年挖出漢代竹簡。（圖／網路）

銀雀山位於山東臨沂市，與附近的金雀山於1964年被發現，地下有大規模漢代墓群與唐宗以降的歷代墓葬。1972年開挖銀雀山一座漢墓中發現近5000枚漢代竹簡，其中包括中國古代四大兵法：《孫子兵法》、《孫臏兵法》、《六韜》、《尉繚子》，以及《墨子》、《管子》、《晏子春秋》、《相狗經》、《曹氏陰陽》等先秦古籍。兩部兵法竹簡同在一座2千年前的墓葬中出土，證實2千年前已有兩部兵法並行，證明了《史記》、《漢書》記載為事實，結束了兩位孫子兵聖的千古爭論。

兩部兵法竹簡同在一座2千年前的墓葬中出土，證實了《史記》、《漢書》記載為事實，結束了兩位孫子兵聖的千古爭論。（圖／央視截圖）

由於《孫子兵法》名聞遐邇，銀雀山漢代竹簡出土後震動國際漢學界與考古學界，被列為與馬王堆、兵馬俑齊名的「新中國十大考古發現」之一。目前《孫子兵法》已有日、英、法、德、俄等十幾種文字版本，在全球各地廣為流傳，也被運用到 軍事以外的各個學術與應用領域。

山東臨沂銀雀山出土漢簡展覽廳。（圖／網路）

中華歷史久遠，各代還有多種兵法謀略，甚至行軍布陣與治軍法則，現在雖然科學昌明，許多兵法謀略卻不因時代演進而過時，畢竟戰爭與鬥爭都是以人為主體。可惜現代執政者滿腦子只有飛機戰艦核彈，認為武器即可決定勝負，從不深研治國與對陣謀略，讓千年前即已解析人性與戰爭的精闢見解束之高閣，確實是枉費古人一番心血，也荒廢了民族先輩留傳的無上至寶。