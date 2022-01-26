美國總統拜登今天表示，如果俄國入侵烏克蘭，他將考慮對俄羅斯總統普丁本人直接實施制裁。美國大體上避免對外國領導人實施制裁。

拜登的政府已下令8500名美軍提升戰備，準備部署歐洲，拜登表示，他近期可能就會調動其中部分部隊，但誓言不會有美軍部署在烏克蘭。

前總統川普曾於2017年制裁委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），2019年制裁伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

拜登告訴記者，他已向普丁強調：「如果他入侵烏克蘭，將會有後果。」

一名美國高階官員今天也警告，美國準備實施將會對俄國造成巨大傷害的制裁，包括高科技出口管制。

白宮稍早表示，拜登無意單方派遣美軍至烏克蘭。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）昨天表示，8500名美軍已接獲命令隨時準備外派部署，一旦北大西洋公約組織（NATO）召喚即可加入北約快速反應部隊。（譯者：陳政一）1110126