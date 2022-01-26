由於地緣政治緊張情勢升高，投資人不安地等待美國聯邦準備理事會（Fed）兩天貨幣政策會議結果，美股今天震盪收低。

由於聯準會在貨幣政策上日趨鷹派，對升息敏感的科技股尤其受到壓力。

道瓊工業指數下跌66.77點或0.19%，以34297.73點作收。

標準普爾指數下滑53.68點或1.22%，收在4356.45點。

科技股那斯達克指數重挫315.83點或2.28%，收13539.30點。

費城半導體指數大跌129.10點或3.71%，收3350.85點。（譯者：陳政一）1110126