74歲英國搖滾傳奇艾爾頓強確診COVID-19，他證實自己打完三劑疫苗仍突破性感染，宣布延後兩場在德州達拉斯舉行的演唱會。

艾爾頓強IG限動證實染疫。(翻攝艾爾頓強IG)

艾爾頓強在Instagram限時動態證實確診COVID-19，「幸運的是，我已經完整接種且施打加強劑，我的症狀很輕微。」。他對更動演出時間非常失望，「我真的很抱歉造成你們的困擾，但我想要保護我自己和我團隊的安全。」

原定25、26日在德州達拉斯美國航空中心舉辦的2場場次，因為艾爾頓強確診被迫取消。