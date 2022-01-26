打3劑仍突破性感染 英搖滾傳奇艾爾頓強病況曝光 06:522022/01/26 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 打3劑仍突破性感染 英搖滾傳奇艾爾頓強病況曝光。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 74歲英國搖滾傳奇艾爾頓強確診COVID-19，他證實自己打完三劑疫苗仍突破性感染，宣布延後兩場在德州達拉斯舉行的演唱會。 艾爾頓強IG限動證實染疫。(翻攝艾爾頓強IG) 艾爾頓強在Instagram限時動態證實確診COVID-19，「幸運的是，我已經完整接種且施打加強劑，我的症狀很輕微。」。他對更動演出時間非常失望，「我真的很抱歉造成你們的困擾，但我想要保護我自己和我團隊的安全。」 原定25、26日在德州達拉斯美國航空中心舉辦的2場場次，因為艾爾頓強確診被迫取消。 台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 疑有確診者到訪 高雄義享時尚廣場緊急閉館清消 #艾爾頓強 #確診 #突破性感染 #搖滾 #傳奇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園再傳學生確診！加貝爾幼兒園停課14天 感染源不明 09:242022/01/25 生活 礁溪飯店群聚案 感染源指向員工友人 15:222022/01/25 生活 LV男裝趴傳有確診者 衛生局證實了 台北101休館大清消 21:512022/01/25 生活 路檢攔到確診者 高雄春安首晚喊卡 04:102022/01/25 焦點要聞 過年團圓夢碎！高雄學測考生確診 今晚近百師生送防疫旅館隔離 19:542022/01/25 生活 俄羅斯新增確診連5天見新高 捷克破3萬例創紀錄 20:192022/01/25 國際 國內首見「百貨攻略全足跡」 2確診女橫掃北市信義區 15:452022/01/25 生活 深田恭子確診新冠！另一人氣女星也同日染疫 17:332022/01/25 娛樂 礁溪長榮鳳凰酒店＋4 感染源不明 04:102022/01/25 焦點要聞 周氏蝦捲有確診足跡！備註「只有兩位台南人」網歪樓：想表達啥 12:012022/01/25 生活 台積電、聯電 啟動異地辦公 04:102022/01/25 財經要聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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