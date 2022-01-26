新北市板橋亞東醫院日前才爆出一名護理師確診Omicron，她的兩名兒子及先生也相繼染疫，亞東醫院針對院內進行5000人普篩，結果都是陰性，與院內專責病房確診病患做病毒基因定序後，發現兩者只差了一個位點，初步排除在社區感染的可能性，昨晚間亞東又傳出院內一名病患篩檢呈陽性，陪病的孩子也染疫，感染源仍在查證中。新北市衛生局證實有接獲2例陽性個案通報，個案相關訊息待指揮中心統一公布。

疫情指揮中心17日公布一名亞東醫院護理師（案17967）確診，該名護理師的5歲（案18081）、3歲（案18140）兒子及先生也染疫。因為該名護理師的工作並不會接觸到新冠病患，亞東醫院緊急將院內5000人進行普篩，結果都是陰性。指揮中心21日又公布基因定序結果，發現確診護理師和院內B8的專責病房病患，只差了一個位點，排除在社區感染的可能性，不過這之間是怎麼傳染的，仍要再釐清。

亞東醫院也證實，昨日院內確實新增2例陽性個案，為一名病患及陪病家屬，目前正在積極配合衛生單位疫調中。