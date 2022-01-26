第21輪新冠疫苗第三劑今上午10點開放預約，只要年滿18歲、打完兩劑滿12周的民眾就符合資格，但要注意這波預約採分流制，按照年齡層不同分流，預約成功最快2月7日就可以打到疫苗，而《中時新聞網》也整理出預約時間、常見副作用等5大問題供民眾參考。

一、誰能預約第三劑？

打完兩劑滿12周以上且年滿18歲以上的民眾，可登入1922疫苗平台預約接種第三劑。

二、何時可預約接種？

第21輪採分流預約，65歲以上族群在今上午10點起至明（27日）下午4點預約；50至64歲的族群則在今中午12點起至明下午4點間可預約；18歲至49歲的族群則開放在今下午2點至明下午4點預約。

三、何時能打第三劑？

這波預約完成者可在2月7日至2月13日接種疫苗。

四、第三劑的副作用？

打第三劑可能出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等副作用，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）發生副作用機率比蛋白質次單元疫苗（高端）高。

台大家醫科醫師何忠祐分享打「莫＋莫＋莫」或「BNT＋BNT＋BNT」的組合，第三劑副作用發生率與第二劑雷同；打「AZ＋AZ＋mRNA疫苗」常見副作用有注射處痛、疲倦、全身痠痛與發燒；而毒理學專家招名威也分享打「高＋高＋莫」的組合，第三劑沒有出現任何不適症狀。

五、想打前兩劑怎辦？

第21輪疫苗僅提供民眾預約第三劑疫苗，想打第一劑或第二劑的人，可以帶著小黃卡（疫苗接種紀錄卡）到指定醫療院所或隨到隨打的接種站打疫苗。