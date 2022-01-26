總統蔡英文22日出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，引發政壇熱議。中廣董事長趙少康則痛批，被外界視為蔡文膽的總統府前副秘書長姚人多的「千字文」，無情的戳破蔡想營造的印象，民進黨打著「轉型正義」旗幟，對蔣家的追殺卻從未停止，打著反威權獨裁的名號不斷汲取政治紅利。此文引發熱烈迴響，超過1200則留言灌爆文章。

趙少康25日在臉書發文，直指蔡英文雖打「蔣經國牌」，但民進黨根本不想化解社會分歧，因為姚人多的千字文，無情的戳破蔡想營造的印象，民進黨打著「轉型正義」旗幟，對蔣家的追殺從未停止，只要打著反威權獨裁的名號，就能對兩蔣「論過不論功」，不斷汲取政治紅利。

趙少康痛批，民進黨用意識形態分裂國家、對立族群，導致真正重要的政策與史觀沒辦法獲得重視討論，由全民付出相關代價。趙建議，既然蔡英文想化解台灣社會分歧，就應趕快裁撤「促轉會」這個黑機關，「中正紀念堂要不要拆」這種無聊的問題也不用再拿出來討論，最好將中正紀念堂轉型成「反共紀念公園」。

此文獲得近萬個讚、超過1200則留言，反應熱烈。有網友表示：「蔡英文本來就是玩兩手策略，不過是政治操作，聽聽就好」、「轉型不正義」、「促轉會年限一延再延，已延兩年，何時要結束營業？」「反共紀念公園，這滿好」、「趙先生的建議非常好」、「政治就是玩弄高明的詐騙術」；但也有網友警告：「國民黨小心神主牌不要被端走了」、「國民黨也該自創議題，而不是被民進黨牽著走」、「國民黨該拋出更多主張，別只是跟在民進黨腳後開罵」。