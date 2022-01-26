澳洲網球公開賽進入到比賽後半段，在男子組部分，西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)挺過五盤大戰闖進4強，而女子組部分，世界球后巴蒂(Ashleigh Barty)則是相對輕鬆，僅花63分鐘就順利搞定美國選手佩古拉(Jessica Pegula)，成功搶到4強門票。

巴蒂在本屆澳網展現絕佳狀態，前4輪1盤未失，台灣時間昨晚她面對美國選手佩古拉，以6：2、6：0輕鬆拿下比賽，絲毫不費力，她也成為近40年來，第二位兩次以上闖進澳網女單4強的地主選手，這次有望在國人面前拚下金盃。

而在這場比賽中巴蒂完全不給對方任何機會，一度連拿9局，第二盤還賞給對手貝果，迅速終結比賽，賽後她說：「今晚感覺真不錯，正手拍能積極進攻，只要我用正確方式打球，就不用擔心錯過什麼，感覺今天比賽就做到這一點。」

這次是巴蒂繼2020年澳網再次挺進女單4強，也是職業生涯第四次打進大滿貫女單4强，接下來她將碰上美國女將琪絲(Madison Keys)，後者世界排名第51，在昨天的比賽以6：3、6：2輕鬆拿下捷克女將克蕾切可娃(Barbora Krejcikova)，狀態也相當火熱，巴蒂千萬不能大意。