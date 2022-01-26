林秉樞涉嫌毆打立委高嘉瑜遭到新北地檢署依8大罪嫌起訴，檢方查出林未經高嘉瑜同意，在視訊時趁機截圖下9張高裸露身體照片，一度傳出手機內還有13名女性的親密照，身分從賴女、郭女、護理師、單親媽媽、日文老師、律師、國立大學學者、重量級政治首長女祕書及多位女大生等交往過，還將她們的私密照存入雲端。對此，檢方表示無法證實。

檢方表示，林秉樞的雲端空間經他委託律師提供帳號、密碼，在全程錄音錄影的情況下登入，發現有數十張的私密照片，目前經同意已全數刪除照片，但由於妨害秘密屬告訴乃論，目前沒收到其他人的告訴，因此未另外處理。

林秉樞形象多金又帥氣，銀行存款餘額高達數千萬元，但檢方查出，數千萬存款餘額交易明細全是P圖「攏係假」。林秉樞因以私密裸照威脅賴姓、郭姓等女助理，2女因深怕裸照外流，只好配合P圖造假。

林去年10月至去年間曾6度指示郭女、賴女P圖變造帳戶存摺餘額，他的帳戶1萬多元餘額分別變造為1801萬餘元、3620萬餘元；272萬餘元變造為1300萬餘元；33萬多元變造為2336萬餘元、195萬多元變造為4195萬餘元、最後再變造成6236萬餘元。

另外，林秉樞在助理P圖後，都會要求回傳變造後的帳戶餘額照片，供他轉傳給別人膨風資力，林秉樞在去年11月間計畫購置藝術品時，先匯15萬給賴女，隨後要求她變造銀行帳戶存入交易憑單照片、修改匯款金額，以此變造私文書，事後林又要求賴女將變造的交易憑單轉傳給藝術品公司相關人等。

檢方追查發現，郭女、賴女因私密照掌握在林手中，被迫遵從指示，且檢察官審酌2人素行良好，但因林持有私密影像，才在心理壓力下服從林的指示偽造文書，犯罪情節輕微，因此給予2人緩起訴1年，條件是當庭書立悔過書。

外傳林秉樞除握有賴女、郭女、高嘉瑜等人的不雅照，也曾與護理師、單親媽媽、日文老師、律師、國立大學學者、重量級政治首長女祕書及多位女大生等至少13人交往過，還將她們的私密照存入雲端。對此，檢方表示無法證實。