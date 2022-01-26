春節連假天氣有3波變化，晴雨參半，氣象專家吳德榮表示，周五中南部有雨、周六鋒面通過，全台有雨，氣溫逐漸下降，小年夜（30日）強冷空氣南下，越晚越冷，小年夜晚上至除夕（31日）清晨冷空氣最強，最低溫下探10度。除夕至初二（2月2日）白天，這3天全台晴朗穩定，但早晚氣溫極低，初二晚至初四第2波鋒面南下轉雨。

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，春節9天連假先雨後晴，之後再轉雨，最新歐洲模式模擬，周五（28日)南海低壓水氣逐漸北移，降雨範圍由南部向中部擴展，北台灣多雲時晴偏暖。周六（29日）鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮指出，接著小年夜（30日）強冷空氣南下，氣溫續降，越晚越冷，迎風面北部、東部仍有降雨、越晚雨越少，其他各地轉乾。小年夜晚至除夕（31日）晨冷空氣最強，平地最低溫下探10度。除夕至初二（2月2日）白天，各地晴朗穩定，除夕白天陽光下不覺冷，初一、二冷空氣減弱、白天再回暖；但夜間強輻射冷卻加成，早晚氣溫極低，日夜溫差大。

吳德榮表示，初二晚至初四（2至4日）另一鋒面逐漸南下，初二晚上北、東轉有雨，初三、四（2月3、4日）降雨擴及中部，氣溫降、轉濕冷。

至於近日天氣，吳德榮說，今、明天氣好轉氣溫漸升，白天溫暖舒適、早晚涼，降雨部分，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。