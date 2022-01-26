金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年前11月新契約保費5470.38億元、年增21％，幅度較前10月22％略減。其中，投資型保單2634.66億元、年增達97％，幅度較前10月1.09倍收斂。傳統型保單2835.72億元、年減11％，衰退幅度較前10月13％收斂。

美元保單去年前11月新契約保費193.68億美元、年增27％，幅度較前10月28％略降。其中，投資型美元保單92.09億美元、年增達1.14倍，成長幅度較前10月1.29倍收斂。傳統型美元保單101.59億美元、年減7％，衰退幅度較前10月9％持續收斂。

去年前11月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單去年前11月新契約保費2.34億澳元、年減達48％，但衰退幅度較前10月50％持續收斂。其中，投資型澳幣保單1.66億澳元、年減22％，傳統型澳幣保單0.68億澳元、年減達71％，但衰退幅度均較前10月24％、73％持續收斂。

人民幣保單去年前11月新契約保費5.11億人民幣、年減達41％，但衰退幅度較前10月46％持續收斂。其中，投資型人民幣保單4.79億人民幣、年減28％，傳統型人民幣保單0.32億人民幣、年減達85％，但衰退幅度均較前10月33％、86％持續收斂。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安聯、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。