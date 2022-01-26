證券商近期發生駭客蒐集到大量帳號及密碼用於撞庫攻擊及偽冒下單等資安事件，台灣證券交易所要求證券商於客戶登入及電子憑證下載時，應採行雙因子驗證 (裝置綁定、生物辨識及OTP等) 來確認客戶身分。證交所表示，經彙整證券商通報情形，截至1月24日，辦理電子式下單49家證券商(含已修改完成雙因子驗證機制16家)，總計1362萬餘帳戶，皆已完成更新密碼或於登入時採行雙因子驗證；至於電子憑證新申請或更新，未完成雙因子驗證機制證券商，也都改以人工方式確認是否係客戶本人下載憑證。

證交所指出，春節假期海外市場仍有交易，有辦理複委託電子下單的22家證券商仍需提供服務，其中13家已採行雙因子驗證機制，其餘則採人工接單或於春節期間暫停申請憑證、強制變更密碼等資安強化措施。

證交所提醒，春節期間如果證券商遇有資安事件發生，仍要依規定進行資安通報。證交所也再次呼籲投資人，密碼尚未更新者，在春節期間仍可使用開戶證券商網路平台更新密碼，以保障自身權益，並注意三要二不一小心：要定期更改並採用優質密碼、要妥善保管帳號及密碼、要安裝防毒軟體、不要透過來路不明管道下載軟體、不要以公用電腦輸入高敏感資訊、小心提防假電子郵件或簡訊。