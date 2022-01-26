網美青青日前遭網紅「小商人」爆料被2金主包養甚至已婚，再指控她高調炫富搞吸金詐騙，原本矢口否認的她最後認錯道歉，強調「自己年輕氣盛造成社會觀感不佳」，未料又傳出疑似青青的不雅影片在網路瘋傳，引發網友熱議。

根據《鏡週刊》報導，有人爆料近日成人網站瘋傳一段長達3分多鐘的不雅片，片中女主角似乎就是之前鬧得沸沸揚揚的網紅青青，標題更寫著與她「有連結」等關鍵字眼，影片中的女主角綁著馬尾，穿著清涼躺在床上，除了邊跟友人視訊，還邊用手機錄影自拍，更揪旁邊男性友人入鏡，不過此舉似乎嚇到該友人，邊遮臉喊叫：「會不會被截圖？」

不過青青是否為影片中的女主角?由於一直聯絡不上她，無法得知回應，至於青青的老公聲稱由於還沒看過內容，僅表示對於變造影片不予置評，如今接連爆出負面新聞的她，能否像仙人跳網紅放火事件一樣全身而退，甚至事發隔月就登上雜誌封面成功洗白，就看她如何出面解決此事。

青青日前認錯道歉後，慘遭許多知名人士發文狂酸，像是「情色教主」雪碧就嘲諷她講話不經大腦，建議「好好做人妻」才是最好的路，宿敵啾啾先是發文表示「人生會收到威脅的又不是你們，而且我完全不想再跟一個滿滿負面的人同框了，放過我吧，2021最賭爛的事情，2022我不想再有」，接著轉發小號限時動態開酸：「這年頭剩少數的人自己的包自己買吧」。