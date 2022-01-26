41歲納豆（林郁智）日前因頭痛就醫，後來發現腦壓過高、有出血症狀，納豆在醫生建議下動引流手術，所幸手術過程順利，納豆目前正在醫院休養中，並無生命危險，許多演藝圈好友也都為納豆加油打氣，其中，曲家瑞就曬出納豆畫作要為他加油，但納豆的背後還長出了一對翅膀，還因此被網轟不吉利，對此，曲家瑞也還原繪畫過程。

曲家瑞身兼藝人、藝術家、作家和實踐大學媒體傳達設計學系副教授的身分，過去常受邀登上談話綜藝節目，也曾與納豆搭檔主持，曲家瑞得知昔日搭檔住院消息後，她昨（25日）晚則在臉書曬出一張過去為納豆畫下的作品，並寫下：「願你平安，早日康復」。

畫作中，納豆有一頭招牌捲髮和黑框眼鏡，全身赤裸的他，以桌球拍遮住重點部位，但畫中的納豆背後還長出一對翅膀，網紛紛留言：「看到翅膀嚇一跳」、「看到翅膀感覺很怪怪」、「那對翅膀在這個時候很不對ㄟ」，還有人問：「他被畫成這樣 他會開心嗎？」對此，曲家瑞則回應：「當然，這是9年前的作品，應該說是我們一起完成的」，並強調要欣賞藝術。

事實上，這個畫作2013年就曾在節目《康熙來了》公布，曲家瑞為納豆畫人體素描，當時曲家瑞認為，納豆給她的形象有愛神邱比特的感覺，才會在背後加上一對翅膀，曲家瑞至今回憶仍直呼：「每次畫畫的時候，我都好擔心球拍遮不住他那兒，反到他自信又自在，什麼也不在乎」、「9年前的作品，那陣子他只要沒有錄影，就來我工作室，讓我畫～」，曲家瑞也不忘對網友喊話：「我們一起為納豆加油」。