疫情指揮中心昨日公布13例本土案例，根據疾管署官網「本土病例地理分布圖」顯示，截至1月25日止，今年已累計315人染疫，昨日台南市新增1人確診，地圖燈號一夜變色，由米白色轉為淺土黃色。

據疾管署網站資料，今年已累計315例本土，9縣巿淪陷，其中以桃園市221人占最多，其次為高雄市50人、台北市13人、新北市12人、新竹市6人、新竹縣6人、宜蘭縣5人、基隆市及台南各1人。至於各縣巿確診人數則是以患者戶籍登記地為準。

目前台中市、苗栗縣、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東市及屏東縣尚無本土個案，因此燈號仍舊維持米白色的安全燈號。

台南市昨日新增確診者後，市長黃偉哲下午3時緊急召開記者會，表示案18533為50多歲女性，1月19、20日曾到高雄親友家拜訪（案18516），1月22日出現咳嗽、流鼻水症狀，1月24日安排至醫院採檢後確診，目前匡列4名親友居家隔離並採檢，另匡列11人自我健康監測及採檢。

台南市衛生局表示，該案曾前往甲嘴王肉圓善化店、新化年貨大街、新化東林蝦仁飯、安定區王家麵店等地，市府表示，因應疫情擴大，新化年貨大街已緊急停辦。